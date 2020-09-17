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تعرف على أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لانطلاق الدوري الإسباني للموسم الجديد 2020/2021.

ريال مدريد، حامل اللقب، تأجلت أولى لقاءاته في الليجا، ضد ضيفه خيتافي، بسبب امتداد موسم النادي الملكي، بعد خوض منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ النادي الملكي موسمه من الجولة الثانية، حينما يحل ضيفاً بملعب "أنويتا" لمواجهة فريق ريال سوسيداد، يوم الأحد 20 سبتمبر.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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