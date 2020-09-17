مباراة بدون أهداف.. المصري يتعادل سلبياََ مع طلائع الجيش

بدأ الفريقان اللقاء بحماسة كبيرة، ولكن لم يستطيع اي منهما اختراق دفاعات الآخر وتحقيق هدف تقدم.
وفي كرة غريبة من مسعود حارس مرمى المصري تحرك خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٣٨، وكاد ان يكلف الفريق البورسعيدي هدف ولكن مرت بسلام.
وأجرى علي ماهر المدير الفني للمصري تبديل وحيد في هذا الشوط، بخروج عبد الرحمن زين ونزول ميسي لدعم صفوفه الهجومية.
واستمر الفريقين في المحاولات لتحقيق هدف تقدم في شوط المباراة الثاني، ولكن لم يتمكن أي لاعب أن يصنع الفارق في اللقاء.
وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة كانت الكرة الأهم، حيث سقط أحد لاعبي المصري البورسعيدي داخل منطقة جزاء طلائع الجيش وطالب اللاعبين باحتساب ركلة جزاء.
ولكن لم يلتفت جهاد جريشة حكم المباراة للكرة، ولم يستخدم خاصية الـ VAR.
وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويرتفع رصيد المصري إلى 29 نقطة ويحتل المركز ال 13 بينما يرتفع رصيد طلائع الجيش الى 31 نقطة في المركز الـ12.
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