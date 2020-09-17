نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق، عن تطورات مفاوضات مسؤولي الأخير مع النجم الجزائري يوسف البلايلي مهاجم أهلي جدة السعودي.

مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن تعثر انتقال الدولي الجزائري يوسف البلايلي مهاجم أهلي جدة السعودي، لصفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل.

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وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت:«هناك مفاوضات بالفعل بين إدارة الأهلي ولاعب أهلي جدة السعودي والترجي التونسي السابق يوسف البلايلي».

وواصل:«هناك تعثر في إتمام الصفقة بسبب المطالب المالية، حيث يرغب النادي السعودي في الحصول على 4 ملايين يورو من أجل التفريط في خدمات البلايلي».

وأتم حارس الأهلي السابق:«هذا المقابل بخلاف الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب وهو ما يعرقل الصفقة».