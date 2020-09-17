نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألكانتارا إلى ليفربول.. تمت الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي أصبح قريبًا من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت شبكة أثلتيك البريطانية بأن ليفربول وافق على التعاقد مع تياجو ألكانتارا مقابل 30 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن المفاوضات بين الطرفين تسارعت منذ الإثنين الماضي، حيث حرص بايرن ميونخ على غلق الصفقة قبل بداية الدوري الألماني.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن عقد ألكانتارا مع العملاق البافاري ينتهي في صيف 2021 وكانت العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع النجم الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا ولكن ألكانتارا كان يرغب في الإنضمام إلى ليفربول فقط.