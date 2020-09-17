أهلي جدة يخسر من الشرطة العراقي 1-2 في دوري أبطال آسيا

تلقى فريق الكرة بنادي أهلي جدة، خسارة أمام مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة (1-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وتقدم الشرطة في الدقيقة 14 عن طريق سعد ناطق ناجي، فيما تعادل محمد المجحد لصالح الأهلي في الدقيقة 56، بينما رد مازن فياض بالهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 65 من عمر المباراة.
وحافظ الأهلي على موقعه في صدارة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، بعدما حجز الفريق مقعدًا في دور الـ16 من البطولة الآسيوية في الجولة الماضية، مستفيدًا من انسحاب الوحدة الإماراتي
في حين صعد الشرطة لوصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الاستقلال الإيراني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
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