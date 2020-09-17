عمرو السولية لـ كهربا: على العهد يا أخويا

وعلق عمرو السوليه على الصورة قائلا "على العهد يا اخويا".
ويعول المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر فى حسم بطولة الدورى بعدما تأجل التتويج للجولة القادمة بعد التعادل السلبى مع الاتحاد السكندرى فى اللقاء الذى جمعهما في الجولة 27 من عمر البطولة.
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