أعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تعرض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لحادث بسيارته، خلال تواجده بالقرب من منطقة "نتسفورد" الأسبوع الماضي، وتمت مساعدته بواسطة خدمة مساعدة السيارات على الطرق.
وأكدت " صن " أن سيارة نجم ليفربول، حدث بها ثقب في إطار السيارة، عندما كان يقودها، وتدخلت دورية مرورية لإنقاذه.
وأضافت : " روب ريدجون أحد الأشخاص في دورية الخدمات المرورية البريطانية، ساعد اللاعب المصري على الصعود إلى شاحنة الإنقاذ، قبل إعادة السيارة وصلاح إلى منزله " .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المرور يتدخل لإنقاذه .. تعرض سيارة محمد صلاح لعطل مفاجئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.