نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخان يفوز على سبورتنج وديًا في المقال التالي
أحرز هدفي الدخان اللاعب أحمد أمين (أوفا)، بينما أحرز هدف سبورتنج اللاعب سيف الخشاب.
ويتصدر الفريقان مجموعتهما بالقسم الثالث، حيث يتصدر الدخان المجموعة الخامسة برصيد 59 نقطة، بينما يتصدر سبورتنج المجموعة الحادية عشر برصيد 56 نقطة، ويحتاج إلى نقطة بتأكيد الصعود لدورى القسم الثاني الموسم المقبل.
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