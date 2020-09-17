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الدخان يفوز على سبورتنج وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان، على نظيره سبورتنج، فى المباراة الودية التى اقيمت على ملعب افريكانا ببرج العرب، بهدفين مقابل هدفد وذلك ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دوري القسم الثالث،فى العاشر من الشهر المقبل.

أحرز هدفي الدخان اللاعب أحمد أمين (أوفا)، بينما أحرز هدف سبورتنج اللاعب سيف الخشاب.

ويتصدر الفريقان مجموعتهما بالقسم الثالث، حيث يتصدر الدخان المجموعة الخامسة برصيد 59 نقطة، بينما يتصدر سبورتنج المجموعة الحادية عشر برصيد 56 نقطة، ويحتاج إلى نقطة بتأكيد الصعود لدورى القسم الثاني الموسم المقبل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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