نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمرد لاعبى العياط قبل استئناف القسم الثالث في المقال التالي
وقال مدرب العياط، أن الغالبية العظمى بالفريق عقودهم موسم واحد فقط، بجانب تواجدهم في أعمال أخرى، وانشغالهم عن التدريب، مما دفعهم للإنقطاع، رغم الحصول على 23 نقطة من 10 مباريات ليصبح رصيد الفريق 25 نقطة في المركز التاسع.
كما مجلس الإدارة تقديم شكوى ضد اللاعبين الممتنعين عن الحضور في اتحاد الكرة، واعطى الجهاز الفنى فرصة للاعبين للم شمل الفريق، ولعودة للمران.
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