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تعادل مثير لإتحاد الشرطة مع القومي وديا

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد الشرطة على ملعبه امام القومي، بثلاث أهداف لكلا الفريقين، ضمن استعداداتهما لاستئناف دوري القسم الثالث، فى العاشر من الشهر المقبل.

انتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين نظيفين، وفى الشوط الثاني عاد القومي للمباراة بتسجيله هدفين، وتقدم الشرطة مرة أخرى بهدف ثالث، قبل يدرك القومي التعادل قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

حيث أحرز أهداف الشرطة كلا من إسلام عادل وممدوح رأفت (بيسا) وابراهيم سعيد، بينما أحرز أهداف القومي كلا من محمد ناصر (ميسي) ومحمود محمد "موزة" ومحمد السيد "بيبو".

ويستعد القومي لمواجهة التأمين الثلاثاء المقبل، على ملعب التأمين، ضمن استعدادات القومي لمواجهة الدخان.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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