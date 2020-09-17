الارشيف / الرياضة

موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام المقاصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف نجم القلعة الحمراء من المشاركة في مواجهة مصر للمقاصة بعد غد السبت في الدوري المصري.

 

ويلتقي الأهلي مع مصر للمقاصة مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم إن حسين الشحات أصبح جاهزا بقوة للمشاركة مع الأهلي في المباريات المقبلة.

Advertisements

 

وتابع مدير الكرة بالمارد الأحمر أن حسين الشحات تعافى تماما من عملية الفتاق التي أجراها قبل أشهر.

 

وأكد عبد الحفيظ أن أمر مشاركة حسين الشحات أمام المقاصة سيكون بيد المدير الفني للأهلي، رينيه فايلر .

 

ويرغب الأهلي في الفوز على المقاصة وهو الأمر الذي يهديه لقب الدوري المصري رسميا متفوقا على أقرب منافسيه الزمالك.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام المقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا