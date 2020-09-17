حسام غالي يحتفل بعيد ميلاد نجله الأكبر

احتفل الكابتن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة بعيد ميلاد نجله الكبير بعد بلوغه سن 12 عاما عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر حسام غالي مجموعة من الصور له مع نجله وعلق عليها قائلا "ابني الكبير بلغ 12 عاما أمس، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".

كان حسام غالي أشاد بموقف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك بعدما ارتدى قميصًا عليه صورة مؤمن زكريا لاعب الأهلي.

ونشر حسام غالي عبر خاصية "استوري" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جنش وعلق قائلًا: "برافو جنش".