أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الاسباني تياجو الكانتارا وقع على عقود انضمامه لصفوف ليفربول الانجليزي.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن تياجو الكانتارا وقع علي عقد يمتد مع ليفربول لـ 4 سنوات.
وأشارت الشبكة الى أن تياجو الكانتارا سيعلن عن تعاقده مع ليفربول غدا الجمعة صباحا.
يذكر أن رئيس نادي بايرن ميونخ قد أعلن اليوم عن رحيل تياجو لليفربول
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تياجو الكانتارا يوقع على عقود انضمامه لـ ليفربول 4 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.