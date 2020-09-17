جاري البحث.. مدرب برازيلي يعتذر عن تدريب الزمالك خلفا لـ كارتيرون

ذكرت مصادر مطلعة أن البرازيلي بريكليس تشاموسكا المدير الفنى لفريق الفيصلي السعودي تقدم بإعتذار عن تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى أنهى عقده عن طريق الفسخ من طرف واحد مع سداد الشرط الجزائى.

وأفادت المصادر أن اعتذار المدرب البرازيلي عن تدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جاء نظرا لارتباطه بعقد مع نادي الفيصلي السعودي بعد انتهاء إعارته للهلال السعودي منذ فترة.