توتنهام ينتصر على لوكوموتيف البلغاري ويتأهل للدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي

تأهل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي للدور الثالث في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي بفوزه على لوكوموتيف بلوفيف البلغاري بهدفين مقابل هدف في الدور الثاني من التصفيات. افتتح جورجي مينشيف التسجيل للفريق البلغاري في الدقيقة 71. كاراجان زميله في الفريق تحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 79 متسببا في ركلة جزاء لتوتنهام. Advertisements وسجل هاري كين ضربة الجزاء لتوتنهام في الدقيقة 80 معلنا عن الهدف الأول لفريقه. وفي الدقيقة 83 تحصل دينيس ألميدا لاعب لوكوموتيف علي بطاقة حمراء ليستغل ندومبلي الفرنسي النقص العددي بتسجيله الهدف الثاني لتوتنهام ، ليقود فريقه للدور الثالث. ويقابل فريق توتنهام نظيره شكوندجيا في الدور الثالث.

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