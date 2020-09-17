نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يستعد لمواجهة الرجاء على ملعب محلة حسن في المقال التالي
ويسعى غزل المحلة حسم بطاقة الصعود للعودة إلى الدوري الممتاز، وتحقيق هدف الفريق منذ بداية دوري القسم الثاني، ويتبقى للمحلة 5 مباريات هذا الموسم.
والجدير بالذكر ان غزل المحلة يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطه فقط بينه وبين ألعاب دمنهور صاحب المركز الأول برصيد 33 نقطة
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