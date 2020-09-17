نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حادث محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي إلى حادث سير بسيط فى إنجلترا.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن سيارة محمد صلاح حدث بها ثقب في الإطار عندما كان يقودها، وتدخلت دورية مرورية لإنقاذه.

وأضافت الصحيفة أن أحد الأشخاص في دورية الخدمات المرورية ساعد صلاح على الصعود إلى شاحنة الإنقاذ قبل إعادة السيارة واللاعب إلى منزله فى مدينة ليفربول.

يذكر أن صلاح يسعد حاليا مع نادي ليفربول لمواجهة نظيره تشيلسي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".