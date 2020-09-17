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سلاح إيهاب جلال قبل مواجهة الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلاح إيهاب جلال قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف فريق الكرة بنادي مصر المقاصة تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك في مستهل تحضيرات الفريق لمباراة النادي الأهلي المقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري.

وكان لاعبو المقاصة قد حصلوا على راحة سلبية أمس من التدريبات بقرار من إيهاب جلال المدير الفني للفريق، وذلك في أعقاب الفوز الذي حققوه بالجولة الماضية للدوري على حساب فريق نادي مصر.

واستهل لاعبو المقاصة مران اليوم بتدريبات الجري الخفيف حول الملعب، واشتمل المران على مجموعات متنوعة من التدريبات بالكرة نفذ خلالها اللاعبون بعض الجمل التكتيكية المنتظر تنفيذها في لقاء الأهلي وذلك وسط توجيهات متواصلة من إيهاب جلال المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان فريقه جاهز لمباراة الاهلي وهناك حالة تركيز من اللاعبين والجهاز الفني لمواصلة حصد النقاط والتقدم الي المربع الذهبي وسط الكبار في المكانة الطبيعية للمقاصة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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