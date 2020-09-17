بعد مشروع الأهلي 2050.. محمد فضل الله : أنا أول من طرح تأسيس شركات في قطاع الرياضة

علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي على إمكانية تحول الأندية المصرية الى شركات استثمارية وعدم الاعتماد على إعانات الدولة بعد مشروع الأهلي 2050.

قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": انا أول من تحدث عن هذا الموضوع فى كتابى الرياضة 2050 وأن الأندية يجب أن تؤسس شركات مساهمة فى كافة القطاعات الرياضية سواء كانت قطاعات تتعلق بكرة القدم أو بالألعاب الرياضية الأخرى.

أضاف: هذا التحول المؤسسى فى ادارة الرياضة نهج عالمى فى كافة الدول المتقدمة رياضيا ولا توجد دول متقدمة رياضيا تنفق على المؤسسات الرياضية المحترفة ويجب على تلك المؤسسات أن تعتمد على مقوماتها الاقتصادية وأن تضع من الافكار والمشروعات التجارية التى تحقق تدفقات مالية كبيرة.

شدد الدكتور محمد فضل الله على أنه كان بفضل الله أول من طرح هذا الأمر من خلال المقالات والكتاب الذى أصدره تحت عنوان الرياضة 2050 والذى تحدث فيه عن الأفكار الحديثة فى إدارة المؤسسات الرياضية.