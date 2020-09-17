الهلال يتعادل سلبيا مع باختاكور بدوري أبطال آسيا

تعادل فريق الكرة بنادي الهلال مع مضيفه باختاكور الأوزبكي دون أهداف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجنوب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وحاول لاعبو الهلال الوصول إلى مرمى باختاكور في أكثر من مناسبة، كانت أبرزها في الدقيقة 73 بتسديدة مباغتة من الفرنسي بافيتمبي جوميز، تألق حارس باختاكور في التصدي لها.
ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط، متزعمًا صدارة المجموعة الثانية، بينما يأتي باختاكور في الوصافة بـ7 نقاط، في حين يحتل شباب الأهلي الإماراتي المركز الثالث بـ6 نقاط، ثم شاهر خودرو الإيراني رابعًا بلا نقاط.
وواجه الهلال نقصًا عدديًا كبيرًا، بعد ظهور 10 حالات إصابة بكورونا في بعثة الفريق بالدوحة، ليشارك الهلال في المباراة بـ5 بدلاء فقط، مع عدم وجود حارس بديل للحارس عبد الله المعيوف.
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