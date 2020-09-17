خالد فتحي نائبا لمدير بطولة العالم لكرة اليد

أعلن حسين لبيب مدير بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال – مصر 2021، تعيين خالد فتحي نائبا لمدير البطولة، وبدأ فتحي مهام عمله قبل أيام من حفل القرعة الذي أقيم يوم 5 سبتمبر تحت سفح الأهرامات.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولات العالم، واختار منتخب مصر التواجد ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات السويد وجمهورية التشيك والمنتخب الذي سيتأهل من بطولة الفرصة الأخيرة في أمريكا الجنوبية.

وقال لبيب إن خبرات خالد فتحي في مجال كرة اليد جعلته اختيارا مناسبا لهذا المنصب، حيث تولى من قبل العديد من المناصب الإدارية سواء داخل نادي الزمالك أو في الاتحاد المصري لكرة اليد.

وتواجد فتحي مع وفد الاتحاد الدولي لكرة اليد في جولة زيارة صالات بطولة العالم التي أعقبت حفل القرعة، وبدأت الزيارة بصالة 6 أكتوبر الجديدة، ثم ستاد القاهرة والعاصة الإدارية الجديدة، قبل أن يختتم الوفد زيارته بصالة برج العرب بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن خالد فتحي تولى من قبل منصب رئيس جهاز اليد بنادي الزمالك، ويتولى حاليا منصب رئيس لجنة التسويق بالاتحاد المصري لكرة اليد.