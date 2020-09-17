أخبار النادي الأهلي.. موقف مشرف نحو رمضان صبحي.. مبلغ خيالي قيمة أيوب الكعبي.. إصابات كورونا تهدد الدفاع قبل لقاء المقاصة

نشر موقع "دوت الخليج"، اليوم الخميس ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تحفظت على التعاقد مع التونسي أنيس البدري جناح فريق اتحاد جدة السعودي.

واصلت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، اجتماعاتها بهدف مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومحاولة تسويق اللاعبين الذي يرغب الجهاز الفني في التخلي عنهم.

أكد عمر ربيع ياسين، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، سيتفاوض مع أي لاعب أجنبي، من خلال دولة الإمارات، حيث سيتم الاجتماع باللاعبين أو الوكلاء هناك.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الــ29 من منافسات مسابقة الدوري.