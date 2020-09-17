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ورطة في برشلونة بسبب ميسي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورطة في برشلونة بسبب ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن برشلونة الإسباني يستعد للدخول في ورطة، بسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، قبل بداية مشوار الفريق بالليجا.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة مهدد بفقدان للعبه في أول ثلاث مباريات بالموسم الجديد، في حال ذهابه إلى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

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وأضافت: "إذا ذهب ميسي مع الأرجنتين للمُشاركة في التصفيات الشهر المقبل، سيغيب عن مُباريات الفريق في أول ثلاث مباريات بالموسم الجديد".

وتابعت: "سيكون سبب الغياب هو أنه سيسافر قبل أسبوعين ليخضع للحجر الصحي حسب قوانين الفيفا، للكشف عن ".

واختتمت: "المباريات التي سيقوم الأرجنتيني ميسي بالغياب عنها في حال مشاركته مع بلاده، هي فياريال سيلتا فيغو إشبيلية".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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