نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على استعدادات بترول أسيوط للمباريات المتبقية بالقسم الثاني في المقال التالي
يحتل الفريق الأسيوطي المركز الخامس في المجموعة الأولي برصيد24نقطة،حيث خاض الفريق17مباراة، حيث تمكن من الفوز في 7مباريات،وتعادل في 3 مباريات،وتلقي الهزيمة في 7 مباريات، وأحرز الفريق 18هدفا، ومني مرماه ب21هدفا، ويعد مصطفى شلبي هداف الفريق برصيد 5 أهداف، ومحمد كاستيلو 3 أهداف
يقود الفريق جهاز فني مكون من،محمد عبد السميع مدير فني،وسيد حسن مدرب عام،ومحموددياب مدرب،وحسين علي مدرب حراس مرمي، ومحمود صبرة طبيب،وأحمدجلال أخصائي علاج طبيعي،وياسر سمير مدير إداري.
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