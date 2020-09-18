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موعد أول مباراة رسمية لـ كارتيرون مع التعاون السعودي

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أعلن نادي التعاون مساء أمس الأربعاء التعاقد بشكل رسمي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك السابق بعد فسخه التعاقد مباشرة مع الأبيض .

ويقود كارتيرون اول مباراة مع فريق التعاون السعودي غدا الجمعة أمام فريق برسبوليس الايراني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء 

ويحتل فريق التعاون المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة ج برصيد 6 نقاط متساويا مع لخويا صاحب المركز الثاني بينما يأتى برسبوليس في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويتذيل الترتيب الشارقة برصيد نقطة واحدة .

جدير بالذكر أن كارتيرون غادر نادي الزمالك المصري قبل انتهاء بطولة دوري ابطال افريقيا بعدما وصل الي نصف نهائي البطولة كما لم يحسم المركز الثاني في ترتيب الدورى المصري. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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