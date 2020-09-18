موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن الأبيض لم يستقر حتى الآن على اسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وفسخ باتريس كارتيرون تعاقده مع الزمالك بعد تسديده قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما، قبل ساعات من توليه المهمة رسميًا في نادي التعاون السعودي.

وأضاف خالد الغندور خلال تقديمه برنامجه "زملكاوي" المُذاع عبر قناة "الزمالك": "التفاصيل المتواجدة لديٌ، فيريرا المساعدين الذين كانوا متواجدين معه وقت تواجده في الزمالك من قبل لم يعملوا معه، اسمه مطروح لتدريب الزمالك ولكن الأهم هم مساعديه".

تابع: "لو قمنا بمقارنة فيريرا بإمكانياته وتاريخه على مستوى العالم فكارتيرون بالنسبة له مدرب عادي جدًا، ولكنه حقق معنا نجاحات، وفيريرا وباتشيكو أيضًا من الأسماء المرشحة لتدريب نادي الزمالك".

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استكمل: "قد يكون الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد يوم السبت أو الأحد المقبل، والتصور لدى مجلس الإدارة أن يتواجد المدرب الجديد الإثنين المقبل ليًلا، ليحضر مباراة طنطا لكي يشاهد بعينه فريق الزمالك".

أوضح: "كارتيرون قال في أحد المواقع إنه تعامل معاملة سيئة أثناء رحيله؟، هو رحل بصورة سيئة للغاية، وكان من المفترض أن ينهي تعاقده مع الزمالك ويرسل الشرط الجزائي قبل سفره وهذا ما وعد به، وهو في الفندق استخدم سيارة الزمالك، رغم أنه نهى تعاقده مع النادي، (ما تطلب أوبرا أو تأجر سيارة!)، هل الزمالك مطالب يوصلك للمطار؟".

اختتم: "كارتيرون طلب أن يأتي أحدًا من الزمالك للفندق لكي يأخذ الشرط الجزائي، ورحل دون أن يدفع الشرط، ولكن الزمالك لديه القدرة أن يأخذ الأموال".