مرتضى منصور: كارتيرون "نصاب" ولم يسدد الشرط الجزائي

أكد مرتضى منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أن الفرنسي باتريس كارتيرون٬ المدير الفني الجديد لنادي التعاون لم يسدد الشرط الجزائي لنادي الزمالك. وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "كارتيرون نصاب وهرب ولم يسدد الشرط الجزائي لنادي الزمالك وأعتقد أن الإخوة السعوديين لن يرضوا بهذا الأمر". وأضاف: "قناة بين سبورت هاجمت كارتيرون ليس حبا فى نادي الزمالك ولكن نكاية فى السعودية".

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