الارشيف / الرياضة

انقسام في الزمالك على المدير الفني الجديد وجنياس يحضر للقاهرة غدا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود انقسام داخل مجلس ادارة نادي الزمالك، حول التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون. 

وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائبة اون تايم سبورت، في برنامج ملعب اون، إن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة يرغب في التعاقد مع فيريرا. 

وتابع: بينما يوجد عضو مجلس ادارة يرغب في جاريدو،وعضو اخر تسرع وارسل لتاكيس جونياس وقرر جونياس الحضور للقاهرة غداََ للتفاوض.

Advertisements

وأضاف شوبير أن، تاكيس جونياس رحب بشكل كبير لتولي المهمة مع الزمالك وبالفعل خاطب المسؤولين لحضوره للقاهرة غداََ والدخول في مفاوضات.

وأشار شوبير الى أن، المستشار مرتضى منصور أعلن أن اسم المدير الفني سيتم الإفصاح عنه خلا 48 ساعة وهذا يعني أن الإعلان سيكون غداََ.

وأكمل: لا يوجد تسرع في الأمر في الزمالك ولكن الجمهور يضغط بشكل كبير حيث إن الفريق على موعد مهم لخوض مباريات البطولة الافريقية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر انقسام في الزمالك على المدير الفني الجديد وجنياس يحضر للقاهرة غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا