انقسام في الزمالك على المدير الفني الجديد وجنياس يحضر للقاهرة غدا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود انقسام داخل مجلس ادارة نادي الزمالك، حول التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائبة اون تايم سبورت، في برنامج ملعب اون، إن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة يرغب في التعاقد مع فيريرا.

وتابع: بينما يوجد عضو مجلس ادارة يرغب في جاريدو،وعضو اخر تسرع وارسل لتاكيس جونياس وقرر جونياس الحضور للقاهرة غداََ للتفاوض.

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وأضاف شوبير أن، تاكيس جونياس رحب بشكل كبير لتولي المهمة مع الزمالك وبالفعل خاطب المسؤولين لحضوره للقاهرة غداََ والدخول في مفاوضات.

وأشار شوبير الى أن، المستشار مرتضى منصور أعلن أن اسم المدير الفني سيتم الإفصاح عنه خلا 48 ساعة وهذا يعني أن الإعلان سيكون غداََ.

وأكمل: لا يوجد تسرع في الأمر في الزمالك ولكن الجمهور يضغط بشكل كبير حيث إن الفريق على موعد مهم لخوض مباريات البطولة الافريقية.