كريم طارق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز

أكد كريم طارق لاعب طلائع الجيش أنه لا يتحدث في الوقت الحالي مع الأندية الراغبة في ضمه هذا الصيف، مشيرًا إلى أنه سيناقش العروض في نهاية الموسم.
وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال كريم طارق ردًا على تقارير ربطته بالأهلي والزمالك وبيراميدز :"لا أتحدث مع الأندية التي تريدني، أترك الأمر لوكيلي فقط".
وأضاف طارق :"تركيزي فقط في الملعب، أسعى لتقديم أداء جيد، لأن عملي فقط هو من سينقلني إلى ناد كبير".
وتابع لاعب الجيش :"بعد انتهاء الموسم ومساعدة طلائع الجيش على إنهاء الموسم في مركز متقدم، سنجلس ونتناقش في العروض المقدمة".
وأنهى كريم طارق :"أبعدت نفسي تمامًا عن أي أحاديث مع الأندية الأخرى أو مفاوضات حتى لا يتأثر الأداء في الملعب في المباريات المتبقية في الدوري".
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