رسميا.. برشلونة يبدأ توقيعات سحب الثقة من رئيس النادي

أصدر نادي برشلونة، مساء اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، علق خلاله على حملة سحب الثقة من الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

وكانت تقارير صحفية سابقة، أشارت إلى أن لوائح نادي برشلونة، تتيح للأعضاء، جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس، يتم النظر إليها حال تخطت الـ20 ألف توقيع، شريطة أن يتم ذلك خلال أسبوعين فقط، ما نجح فيه معارضي بقاء بارتوميو في منصبه.

بارتوميو دخل في أزمة شديدة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تسببت في طلب الأخير الرحيل عن ملعب كامب نو، مما أغضب جماهير النادي، التي بدأت على الفور، حملة طرد الرئيس.

وعلق النادي عبر بيان رسمي، على سحب الثقة من الرئيس، حيث أكد أنه استلم بالفعل التوقيعات المطلوبة لسحب الثقة.

وتابع برشلونة في بيانه، أنه خلال 10 أيام من الآن، سيتم التثبت من مدى صحة تلك التوقيعات، وحال تم التأكد من ذلك، سيتم عقد تصويت داخلي على رحيل بارتوميو، بعدها بـ10 أيام أخرى.