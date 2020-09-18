تمت الصفقة.. بيل إلى توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الأحداث تتسارع بشأن انتقال الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني إلى توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وأفادت شبكة Sky Sports البريطانية بأن توتنهام حسم مسألة التعاقد مع جاريث بيل نجم الفريق الملكي البالغ من العمر 31 عامًا. وأوضحت الشبكة البريطانية أن جاريث بيل سينتقل إلى توتنهام على سبيل الإعارة وستكون تكلفة الصفقة 20 مليون جنيه إسترليني وهي عبارة عن راتب النجم الويلزي بالإضافة إلى قيمة الإعارة. وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل كان قد أكد في تصريحات صحفية بأن النجم الويلزي بات قريبًا من أي وقت مضى من الرحيل والإنضمام إلى صفوف توتنهام.

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