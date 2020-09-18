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بايرن ميونيخ يخطط لخطف هدف برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يخطط لخطف هدف برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث إدارة بايرن ميونيخ الألمانية تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي البافاري، من استثمار أموال بيع تياجو ألكانتارا إلى ليفربول (حوالي 30 مليون يورو)، في محاولة ضم أحد أبرز أهداف برشلونة، وفقا لتقرير صحفي.

صفقة بايرن ميونيخ القادمة

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن هانز فليك، المدير الفني لبايرن، يعتزم الاعتماد على لاعب الوسط الفرنسي، كورينتين توليسو، للقيام بدور تياجو.

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وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونيخ يتجه لاستخدام أموال الصفقة في ضم الأمريكي الشاب، سيرجينو ديست، ظهير أيمن أياكس أمستردام.

وتابعت الصحيفة أن البافاري يتطلع لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بلاعب بديل لبنيامين بافارد، خاصةً بعد انتهاء إعارة ألفارو أودريوزولا من ريال مدريد.

من جانبه ذكرت صحيفة "بيلد"، أن بايرن ميونيخ سيلقى منافسة قوية على التعاقد مع ديست، من جانب برشلونة، الذي يتحسب للرحيل المحتمل لظهيره البرتغالي، نيلسون سيميدو.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم ديست بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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