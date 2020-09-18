نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يكون مدرب الزمالك الجديد مصري؟ مرتضى منصور يُجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي مجلس إدارة نادى الزمالك لحسم ملف المدرب الجديد بعد رحيل باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق لتدريب التعاون السعودي. وأكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أنه لن يكون هناك مدرب مصري يتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "المدرب المصري عوامل فشله تكون أكبر بسبب الأشخاص الذين يتواجدون بجانبه٬ ومنحت العديد من المصريين الفرص خلال السنوات الماضية". وأضاف: "منحت الفرصة لميدو ومحمد حلمي ومحمد صلاح خلال الفترات الماضية ولكن الفترة المقبلة لن يكون هناك مدرب مصري وسيكون أجنبي لا محالة".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هل يكون مدرب الزمالك الجديد مصري؟ مرتضى منصور يُجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.