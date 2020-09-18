التعاون السعودي: لم نفاوض فايلر قبل التعاقد مع كارتيرون

أكد عبد الله اليوسف المتحدث الرسمى لنادى التعاون السعودى، أن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى، قبل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

وقال اليوسف فى تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "تواصلنا مع وكيل كارتيرون وأكملنا التفاوض مع المدير الفني ونجحنا في التعاقد معه، وذلك عقب علمنا بتقديم استقالته مع الزمالك".

جدير بالذكر أن كارتيرون فسخ عقده مع الزمالك وسدد الشرط الجزائي بالكامل دون حدوث أي مشكلة ورحل لتدريب التعاون السعودي.