لا يفهم في إدارة الكرة المصرية.. مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني

شن مرتضى منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ هجوما عنيفا على عمرو الجنايني٬ رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة. وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "عمرو الجنايني ليس لديه فكرة عن أى شيء ولا يفهم فى أمور إدارة الكرة المصرية٬ ويجب رحيل اللجنة الخماسية فورا". وأضاف: "عمرو الجنايني لم يقم بإعداد اللائحة ويجب رحيله٬ والفار فشل فى مصر بسبب اللجنة الخماسية".

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