إسلام صادق: جروس وفيريرا وباتشيكو أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

كشف الإعلامي إسلام صادق٬ أن هناك ثلاثة مدربين مرشحين لتولي المهمة الفنية لفريق الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون. وقال صادق فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "جروس وباتشيكو وفيريرا مرشحون لتولي المهمة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة". وأضاف: "لا تزال المفاوضات جارية بين مسؤولي الزمالك وباتشيكو٬ وتم طرح اسم جروس على طاولة المفاوضات اليوم".

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