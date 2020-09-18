بيراميدز يطيح بـ ممدوح عيد حال فشل الفريق في حصد وصافة الدوري.. وتشاتشيتش يطلب عقده بالكامل للرحيل

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن اجتماع إدارة نادي بيراميدز مع ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادى، لمعرفة أسباب اهتزاز نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ادارة النادي أكدت لعيد أن بقاءه في منصبه مرهون بتحقيق الفريق للمركز الثاني في جدول الدوري هذا الموسم، وانه من غير المعقول أن تتعاقد الادارة مع كل هولاء النجوم، دون أن يشارك الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح ياسين أن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق تمسك بالحصول علي قيمة عقده كاملًا من أجل الرحيل عن النادي خلال جلسة جمعت بينه وبين ادارة النادي في وجود وكيل أعماله.

واشار إلي أن ادارة النادي حاولت اقناع المدير الفني بالحصول علي راتب شهرين أو ثلاث أشهر من أجل فسخ التعاقد، خصوصًا إن فيه محاولات مع ايهاب جلال لقيادة الفريق لانقاذ الموسم وانهاء المسابقة في المركز الثاني.