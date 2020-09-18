الأهلي على بعد خطوات من إنهاء صفقة محلية "مفاجأة"

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاوض الأهلي مع الثنائي الجزائري يوسف البلايلي والمغربي بدر بانون، اللذان لم يحسما حتى الآن، إضافة إلى تركيز الفريق الأحمر في حسم الصفقات المحلية.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون" على شاشة قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي يفاوض يوسف البلايلي وبدر بانون، لكن لم يتم حسم أي منهما رسميًا".

وأضاف شوبير: "الأهلي يركز وفي سرية تامة على إبرام بعض الصفقات المحلية، وأصبح على وشك إنهاء أحد الصفقات المحلية رسميًا خلال أيام، ولكن لن أفصح عن اللاعب أو مركزه".