الارشيف / الرياضة

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال أحمد حمدي لـ بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين أنه غير قلق من موقف فريق الجونة بجدول الدوري المصري الممتاز مؤكدًا أن الفوز في مواجهتين أو ثلاثة ستضع الفريق في مكانة مختلفة نهائيًا.

ونفى نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي أحمد شوبير وجود مفاوضات مع بيراميدز لانتقال اللاعب احمد حمدي الى صفوفهم خلال فترة الانتقالات الحالية.

أوضح نادر شوقي أن هناك بندا يمنح الأهلي أولوية التعاقد مع أحمد حمدي فقد حصلنا عليه مقابل 7 ملايين وفي حال رغبة القلعة الحمراء سينتقل اليه مقابل 14 مليون جنيه.

Advertisements

وشدد نادر شوقي على أن اللاعب لديه رغبة في الاحتراف ولا يفكر مطلقًا في انتقاله محليًا الى نادي مصري خلال الفترة الحالية.

واستبعد نادر شوقي رحيل رضا شحاتة عن قيادة الفريق قبل نهاية الموسم الحالي قائلًا: "نمتلك لاعبين رجالًا وأعتقد أننا بمقدورنا البقاء في الدوري المصري الممتاز وغير قلق نهائيًا".

وواصل نادر شوقي أن إيجابيات عودة الدوري ظهرت بشكل "جميل" أبرزها ظهور لاعبين صغار وتألقهم بشدة من مواليد 2001.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال أحمد حمدي لـ بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا