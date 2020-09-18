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ياسر ابراهيم يعود لقائمة الأهلي بعد سلبية عينة كورونا

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أعلن الإعلامي أحمد شوبير، إن نتائج مسحة مدافع الأهلي ياسر إبراهيم، تحولت إلى سلبية، بعد إصابته بفيروس ، وسيعود للمشاركة مع الأحمر.

وقال شوبير عبر برنامج ملعب أون على شاشة أون تايم سبورتس: "عينة ياسر إبراهيم أصبحت سلبية، وسينضم لقائمة الأهلي خلال المباريات المقبلة".

وغاب الثنائي علي لطفي وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر، أمس الأربعاء، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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