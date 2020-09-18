ياسر ابراهيم يعود لقائمة الأهلي بعد سلبية عينة كورونا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، إن نتائج مسحة مدافع الأهلي ياسر إبراهيم، تحولت إلى سلبية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وسيعود للمشاركة مع الأحمر.
وقال شوبير عبر برنامج ملعب أون على شاشة أون تايم سبورتس: "عينة ياسر إبراهيم أصبحت سلبية، وسينضم لقائمة الأهلي خلال المباريات المقبلة".
وغاب الثنائي علي لطفي وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر، أمس الأربعاء، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
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