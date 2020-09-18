الارشيف / الرياضة

اتحاد الشرطة يتعاقد مع لاعب القومي لمدة موسمين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الشرطة يتعاقد مع لاعب القومي لمدة موسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادى اتحاد الشرطة الرياضي، برئاسة اللواء حازم الحبروك، في التعاقد مع ممدوح رأفت (بيسا)، هداف فريق القومي، أحدى أندية المجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث خلال منافسات للموسم الحالي.

وجاء التعاقد بناء على رغبة الجهاز الفنى للشرطة بقيادة المدير الفني محمود سعيد والمدرب العام سامح السقا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

يذكر ان بيسا لعب لعدة أندية من قبل ابرزها الحديد والصلب وجاسكو، والانتاج الحربي، والسكة الحديد، ومصر التأمين، والقومي.

ويحتل فريق اتحاد الشرطة المركز الثامن برصيد 37 نقطة، ويلتقى الشرطة عقب استئناف الدوري، مع فريق مركز شباب بطا فى العاشر من الشهر المقبل خارج ملعبه، وتعادل الفريقان في الدور الأول بهدفين لكلا منهما.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اتحاد الشرطة يتعاقد مع لاعب القومي لمدة موسمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا