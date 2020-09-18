نادر شوقي: نثق في رضا شحاته ولن نتعاقد مع مدرب جديد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نادر شوقي رئيس الشركة التي تدير نادي الجونة على موقف لاعبي الأهلي المعارين إلى صفوف النادي الساحلي ومدى تواصل النادي الأهلي معهم.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت" :" :"لا يوجد أي تواصل وأعتقد بأن التواصل سيكون عقب نهاية الدوري، وعقب نهاية الإعارة سنتفاوض مع النادي الأحمر ولا أعتقد أن يكون هناك مشاكل".

وتابع:"لاعبو الأهلي معارين سعداء بتواجدهم في الجونة، وحال رغبة الأهلي في الحصول على اللاعبين فهذا حق للنادي الأهلي".

وحول إمكانية التعاقد مع مدرب جديد خلفا للبرتغالي بيدرو بارني قال :"نثق في رضا شحاته ثقة عمياء وإن شاء الله يكتب له التوفيق في الفترة المقبلة واللاعبون سعداء بتواجده"