الارشيف / الرياضة

الأهلي يحسم الموقف النهائي من بيع أحمد ياسر لـ هاتاي سبور التركي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض مسئولي النادي الأهلي بيع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار الي الجونة، إلى نادي هاتاي سبور التركي الذي تقدم بعرض رسمي من أجل الحصول علي خدمات اللعب نهائيًا. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الأهلي رفض فكرة بيع اللاعب، لكنه في الوقت ذاته رحب باعارته للنادي التركي بشرط الانتظار لحين معرفة موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من الاعب سواء بتواجده خلال الموسم الجديد أو استمرار إعارته.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه الرئيسي امس إستعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الــ29 من منافسات مسابقة الدوري.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يحسم الموقف النهائي من بيع أحمد ياسر لـ هاتاي سبور التركي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا