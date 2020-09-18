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ثلاثي الزمالك يطالب بتعيين فيريرا مديراً فنياً للفريق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي الزمالك يطالب بتعيين فيريرا مديراً فنياً للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق بالتعاقد مع جيسفالدو فيريرا ليكون مديراً فنياً جديداً للقلعة البيضاء وذلك خلفاً لرحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكشفت مصادر داخل البيت الأبيض أن الثلاثي محمود جنش وطارق حامد ومصطفى فتحي قد قاموا بالضغط على أمير مرتضى لإعادة فيريرا لقيادة الفريق من جديد خاصةً أنه على دراية تامة بما يحدث داخل جدران نادي الزمالك.

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وأكد الثلاثي أن الفترة الحالية تعتبر من أصعب الفترات التي مرت على الفريق خلال الفترة الماضية وفيريرا المدير الفني الوحيد القادر على تخطي تلك الفترة خاصةً أن اللاعبين يعرفونه جيداً بعد أن تولى تدريب الفريق عام 2014.

ويسعى نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور للحصول على توقيع مدير فني جديد بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الذي قام بدفع الشرط الجزائي والرحيل بصورة مفاجأة من أجل تدريب التعاون السعودي.

وأكد الإعلامي خالد الغندور أن الإعلان عن إسم المدير الفني الجديد للفريق سوف يكون في موعد أقصاه يوم الأحد المُقبل وسيصل القاهرة الثلاثاء لمتابعة مباراة طنطا من أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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