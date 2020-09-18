هادي خشبة: صفقة رمضان صبحي لـ بيراميدز تقضي على طموح الاحتراف الخارجي

أكد هادي خشبة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، أن المبلغ الذي سيحصل عليه رمضان صبحي يعد قفزة عالية جدًا في عقود اللاعبين المصريين.

وقال هادي في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "ما سيحصل عليه رمضان سيجعل اللاعبين المصريين يتمنون اللعب في بيراميدز، ولن يكون طموح اللاعب الاحتراف الخارجي".

وتابع "اللاعبون أصبحوا يحصلون على ملايين، وعليهم تقديم ما يتناسب مع الأموال التي يحصلون عليها، من أجل إسعاد الجماهير".