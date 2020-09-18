التعاون السعودي يكشف سر صعوبة التعاقد مع فرجاني ساسي وبن شرقي وأبو جبل

كشف عبد الله اليوسف المتحدث الرسمى لنادى التعاون السعودى، عن وجود عقبة تمنع النادي من التعاقد مع لاعبين مصريين خلال الموسم الجديد.
وقال اليوسف فى تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: " عدد اللاعبين الأجانب يمثل مشكلة في قائمة الفريق وقد نضم لاعب واحد فقط".
ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون في التعاقد مع الثلاثي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وكذلك حارس المرمي محمد أبو جبل".
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