عدلي القيعي يسخر من رحيل كارتيرون عن الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - سخر عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق من أجل تدريب التعاون السعودي.
وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية أن جمهور الأبيض ظل يركز مع النادي الأهلي وينتظر رحيل فايلر لكن مدربهم هو من رحل لتدريب فريق سعودي بمقابل مادي أكبر.
وتابع " أطالب جماهير كل نادي بإن تركز مع فرقهم فقط وألا يلتفوا لأي أمر آخر يخص الأندية المنافسة.
وأنهى " فايلر مستمر مع الأهلي ولا يجب لأي شخص التحدث عن رحيله من عدمه خاصةً أنه يرتبط بعقد مع الفريق.
يُذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون قرر فسخ تعاقده مع الزمالك بدفع الشرط الجزائي في عقده للرحيل عن تدريب القلعة البيضاء وبداية تجربة جديدة في الدوري السعودي رفقة السكري.
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