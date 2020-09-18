نجم الزمالك السابق يطالب بـ الاقتداء بـ الأهلي في اختيار مدرب الفريق الجديد.. فيديو

وأكد أحمد مجدي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الزمالك يجب ان يسلك نفس طريق الاهلي في اختيار رينيه فايلر المدير الفني للفريق حين تم اختيار مدرب شاب لكن لديه طموح ورغبة في تحقيق البطولات والألقاب.

وأضاف أن بارتريس كارتيرون رحل عن الزمالك في الوقت المناسب مشددا على انه مدرب جيد على مستوى مباراة او اثنين لكن ليس لديه منهج او سيستم محدد يخوض به المباريات.

وأكمل أن كارتيرون تمكن من تحقيق بطولات من مباراة او اثنين لكن الزمالك كان يهزم من فرق ضعيفة المستوى.

وجهنجم فريق الزمالك والمنتخب السابق نصيحة لـ النادي بشان التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة الحاليه عقب الرحيل المفاجئ لـ الفرنسي باتريس كارتيرون.