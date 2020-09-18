محمود رزق يكشف حقيقة تعمد أحمد فتحي إصابته في مباراة الأهلي والاتحاد.. فيديو

كشف محمود رزق نجم فريق الاتحاد السكندري حقيقة تعمد أحمد فتحي نجماصابته خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وأكد محمود رزق في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن أحمد فتحي لاعب كبير ومثله الأعلى، مشددا على أن أحمد فتحي لم يتعمد مطلقا اصابته خلال المباراة.

وأضاف أن ما حدث يتكرر في كرة القدم وأن أحمد فتحي دائم السؤال عنه عقب الاصابة وكان معه في المستشفي للاطمئنان عليه.

اما عن حقيقة تلقيه عروض للرحيل عن الاتحاد السكندري فأكد أن هناك بعض العروض تلقاها من اندية مصرية، لكن عقده مع الفريق مازال به موسم كامل.

وأضاف أن محمد مصيلحي رئيس النادي شخص رائع ويحرص دائما على الحفاظ على مصلحة اللاعبين مشددا على أنه لن يرحل عن الفريق سوى بموافقة النادي ومجلس الادارة.

وأكمل أنه تركيزه منصب في الوقت الحالي مع الفريق من اجل أن يحقق نتائج جيده تسعد جماهير الفريق.