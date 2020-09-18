محمود رزق يكشف حقيقة تعمد أحمد فتحي إصابته في مباراة الأهلي والاتحاد.. فيديو

وأكد محمود رزق في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن أحمد فتحي لاعب كبير ومثله الأعلى، مشددا على أن أحمد فتحي لم يتعمد مطلقا اصابته خلال المباراة.
وأكمل أنه تركيزه منصب في الوقت الحالي مع الفريق من اجل أن يحقق نتائج جيده تسعد جماهير الفريق.
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