نادر شوقي يحسم الجدل بشأن عودة معاري الجونة من الأهلي.. فيديو

وأكد نادر شوقي في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت" أن الأهلي لم يبدأ أي مفاوضات مع الجونة بشأن عودة أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي، مؤكدا أن المفاوضات ستكون عقب انتهاء بطولة الدوري المصري.
وأضاف أنه في حال قرر الأهلي عودة اللاعبين للفريق سيتم التفاوض مع الادارة بشأن إمكانية بقاء اللاعبين، خاصة أن اللاعبين يشاركون بشكل أساسي وسعداء بوجودهم مع فريق الجونة.
أما بشأن ما حدث مع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، فأكد انه ليس غاضبا لكنه لم يكن يفضل أن تكون النهاية بتلك الطريقة ويرحل اللاعب بهذا الشكل عن فريقه السابق الأهلي.
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